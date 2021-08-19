Kabataş ilçesine bağlı Hoşkadem Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Turan Sütçü’le ait 122 koyun, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü telef oldu. Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan Sütçü, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.
Bursa'da esrarengiz ölüm: Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.
Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Güvercinlik köyünde gece yarısı ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı. Borçla aldığı koyunların başında gözyaşı döken genç çiftçi yardım talep etti.
Yaylada sır olay! 112 koyun birden telef oldu
Ordu'da esrarengiz bir olay yaşandı. Kabataş ilçesindeki bir yaylada 122 koyun birden telef oldu, sebebini bilen yok.
Kabataş ilçesine bağlı Hoşkadem Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Turan Sütçü’le ait 122 koyun, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü telef oldu. Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan Sütçü, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.
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