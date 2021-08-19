Şüpheli O.Y., Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997 Sokak'taki 6 katlı binanın 5. katında annesi G.Y.'yi rehin aldı. Evden gelen bağrışmaları duyan komşular ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen emniyet birimleri rehin alma olayını gördüğü gibi harekete geçti. Polislerin ikna etmeye çalıştığı şüpheli, annesini evde rehin tutmaya devam etti.
Hapishanedeki rehine krizini pizza sonlandırdı İsveç'te bir hapishanede 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.
EŞYALARI CAMDAN FIRLATTI
Ekipler, daireye girmek istediği sırada şüpheli O.Y, annesine darp girişiminde bulundu ve evde bulunan eşyaları da camdan sokağa attı.
ÖZEL HAREKAT TARAFINDAN YAKALANDI
Devreye giren Özel Harekat Polisleri, operasyon düzenleyip eve girdi ve şüpheli O.Y'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne G.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailesini rehin aldı, babasını öldürüp 3 jandarmayı yaraladı Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, ailesini rehin alıp babasını öldürdü. İkna için uğraşan annesini ve 3 kuzenini de yaralayan şahıs, 3 jandarma mensubunu da yaraladı.
Esenyurt'ta annesini rehin alan adam yakalandı
Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve evde bulunan annesini rehin alan adam yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli O.Y., Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997 Sokak'taki 6 katlı binanın 5. katında annesi G.Y.'yi rehin aldı. Evden gelen bağrışmaları duyan komşular ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen emniyet birimleri rehin alma olayını gördüğü gibi harekete geçti. Polislerin ikna etmeye çalıştığı şüpheli, annesini evde rehin tutmaya devam etti.
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