Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tenor’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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