Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki bir genç misafir olduğu evde kendini öldürdü, feci olay Ürgüp'e bağlı Fatih Mahallesi 318. sokaktaki bir evde meydana geldi. K.E.E (19), iddiaya göre misafirlik için geldiği bir yakının evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Olayın ardından eve giren yakınları K.E.E.'yi kanlar içerisinde buldu. Yakınları durumu sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. K.E.E’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 yaşındaki kız silahla canına kıydı.



Elbise dolabında kemerle canına kıydı Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak canına kıydı.