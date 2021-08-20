Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu’nda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KARADAN VE HAVADAN ÇALIŞMA BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı.

Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor