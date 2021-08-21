Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eskil ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Mustafa K. (31) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin avlu duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

181 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan alkol testinde sürücünün 181 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı ​Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: Yaralılar var Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde 5 kişi yaralandı.