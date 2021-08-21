Erzincan – Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkiinde seyir halinde olan bir tır alev aldı.
TOMRUK YÜKLÜ TIR ALEV ALDI
Gürcistan uyruklu Imeda Khozrevanıdze yönetimindeki PP 952 AA plakalı tomruk yüklü tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesini sardı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine Erzincan’dan 2 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Köyceğiz'de yangın kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı