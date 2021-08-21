Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Geçtiğimiz yıl hastaneler ve yoğun bakımlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl meydana gelmemesi için önlemlere dikkatle uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, önlemlere dikkat edilmezse yoğun bakımlarda yeniden artışın yaşanabileceğine dikkat çekerken, aşının önemine vurgu yaptı.

"AŞISIZ HASTALAR DAHA FAZLA YOĞUN BAKIMDA YATIYORLAR"

Salgında gelinen son duruma ilişkin konuşan Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Salgın bu kez farklı bir varyantla karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak üyelerimizden ve diğer yoğun bakımlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda, şu anda aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımlarda yatıyorlar. Hastalık aşısız olan hastalarda ağır seyrediyor. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar, yaş grubu olarak da orta yaş grubu hastalar bunlar. 35-55 yaş arası hastalar maalesef aşısız iseler daha ağır biçimde hastalıkları seyrediyor. Yoğun bakım süreci çok zorlu bir süreç gerçekten, hastalar buraya yattıktan sonra onları kurtarabilmek için inanılmaz bir çaba harcıyoruz. Hayatta tutabilmek için uğraşıyoruz, içeride onlar dışarıda hasta yakınları inanılmaz acı çekiyorlar. Bu acıları ne hastaların ne de hasta yakınlarının yaşamaması için mutlaka aşılanmayı öneriyorum. Aşı yaptırsınlar, maske takmayı ihmal etmesinler" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 'YATAK YOK' DİYECEĞİMİZ DURUMDA DEĞİLİZ"

Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, "Bazı şehirlerde ciddi doluluklar olduğunu öğrenmeye başladık. İstanbul’da henüz tamamen dolu veya 'yatak yok' diyeceğimiz durumda değiliz ama birkaç hafta öncesine veya bir ay öncesine göre farklı bir duruma geçtik. Bu kez hastalık çılgınca hasta akışı şeklinde gerçekleşmiyor ancak gelen hastalar çok ağır tabloda geliyorlar. Günlük verilere dikkat edersek ölüm oranlarının arttığını görüyoruz. Bu, hastalığın ne kadar ağır seyrettiğini gösteren bir tablodur. Maalesef çok ciddi bir rehavet gözlüyoruz. Özellikle tatil yörelerinde maske tamamen unutulmuş durumda ama büyük şehirlerde de aynısı var. Toplu taşımalarda maske takmayan kişilerle karşılaşıyoruz, bu bizi zorlar. Okulların açılmaya çalışıldığı bir dönemde eğer bu duyarlılığı bütün toplum olarak göstermezsek arkasından 'okullar neden açılmıyor' diye şikayette bulunma hakkında sahip olamayız. Bu gözlediğimiz çok ciddi bir sorun şu anda" ifadelerini kullandı.

"EKİM-KASIM GİBİ ENDİŞELERİMİZ VAR"

Önümüzdeki aylar için endişeli olduklarını ifade eden ve vatandaşların önlemleri uygulama noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Demirkıran, "Ekim - Kasım gibi endişelerimiz var hastalıkta tekrar artış olur mu diye, o yüzden bu konuda gerekli olan tüm hazırlıkları bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız yapıyorlar. Zaten pandemi döneminde en büyük sıkıntıları yaşayanlar yoğun bakımla ilgilenen hekimler oldu. Yoğun bakımlar doldu taştı, yer bulunamaz oldu. Dolayısıyla şu anda buna karşı tedbirli olmak için hazır durumdayız gibi görünüyor. Geçen yıl bu dönemde daha az hasta sayısı var gibi gözüküyordu. Tabi hasta sayısı arttıkça bizi endişelendiriyor. Günlük vaka sayısının artışı bir problem ama bunu önlemenin yolunun olduğunu bilip de yapmıyor olmamız daha enteresan. Doluluk oranı şu anda yüzde 60-70’ler civarında görülüyor. Biraz dikkate almak uyarılmak lazım. Oran artabilir dikkatli davranmak lazım" dedi.

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