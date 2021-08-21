Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da, henüz bilinmeyen bir nedenle yemek yedikleri esnada tartışmaya başlayan anne-oğulun sofrası kana bulandı. Kendini kaybeden zanlı, annesini yemek esnasında bıçaklayarak öldürdü.

10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay, Tuzla Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre D. (30) ile annesi Gülten D. (61) arasında evde yemek yedikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin güçlükle kontrol altına alındığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta annesini rehin alan adam yakalandı Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve evde bulunan annesini rehin alan adam yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki kız, annesini döven babasını öldürdü Kayseri'de 15 yaşındaki bir genç kız elini kana buladı. Hem de babasının kanıyla...

17 yasındaki genç annesini dövüp eve kilitledi Kayseri'de evlilik konusu yüzünden annesi ile tartışan şahıs, annesini önce darp etti sonra eve kilitledi.