Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve oğlunu katleden adam, cinayetlerden sonra kendini asarak intihar etti.

MİNİK EGEMEN HENÜZ 2 YAŞINDAYDI

Alınan bilgiye göre, Şuhut ilçesi Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan da (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulundu.

İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga götürüldü.

Önce eşini ve çocuğunu öldüresiye dövdü, sonra kendini ihbar etti Adana’da bir kişi sinir krizi geçirip çocuğunu darp edip anlının açılmasına sebep olduktan sonra karısını da bayıltana kadar dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı! Eşi, oğlu ve kızını siyanürle zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek, bıraktığı 2 sayfalık mektupta "Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi" ifadeleri yer aldı.

Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.