Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir otomobille bölgedeki taksi durağının yanına gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, kaldırımda bekleyen durak çalışanı H.A. adlı vatandaşa sopalarla saldırdı. Saldırganlar, H.A.’yı yere düşürüp ellerindeki sopalarla başına vurmaya devam etti. O esnada çevredeki bazı vatandaşlar 2 şahsa engel olmaya çalıştı. 2 şahıs bu kez sopalarla vatandaşların üzerine yürüdü.

ARACA BİNİP KAÇTILAR

Onlarca insanın gözü önünde H. A.’yı öldüresiye darp eden 2 şahıs, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahısların uzaklaşmasının ardından vatandaşlar kanlar içerisinde yerde kalan yaralının yardımına koşarak başının çeşitli yerlerindeki kanamayı durdurmaya çalıştı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan yaralı H.A. Bodrum Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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