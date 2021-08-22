Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki çobanın kavgasında kan aktı. Silahların ortaya çıktığı kavgada bir çoban yaralandı, yaralanan çobanın babası oğlunu yerde yatarken görmesi üzerine diğer çobanı vurarak öldürdü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Orun Mahallesi'nde, hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus T., Mehmet G.’yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Mehmet G.’nin babası Mustafa G. (57) de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus T.’ye ateş etti.

JANDARMA KATİL ZANLISINI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet G. ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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