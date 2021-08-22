Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harty, içinde bulunduğu aracın Limerick’te yoldan çıkıp direğe çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

DÜĞÜNÜNE SAATLER KALA HAYATINI KAYBETTİ

Harty’nin birkaç saat sonra St Munchin’s Kilisesi’nde düğünü vardı. Düğününe doğru aracıyla giden Harty, aracın yoldan çıkıp direğe çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

“EN ACI GÜNÜNMÜZ OLDU”

Harty’nin nişanlısı Kate Quilligan, “Bugün en mutlu günümüz olacaktı, en acı günümüz oldu. Onu ebediyen seveceğim” dedi.

“GÜNÜN KRALI”

Kilisede damat adına üzerinde “Günün Kralı” ve “20” yazılı kalp şeklinde balonlar uçuruldu. Kaza yapan arabayı kullanan sürücü tutuklandı, arabadaki diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

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