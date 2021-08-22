Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstü açık arabaya tutunarak bahşiş almaya çalışan çocuğu korkutmak isteyen damadın, el kol hareketleri yapması dikkat çekti.

DÜĞÜN SAHİPLERİNİ ÇİLEDEN ÇIKARTIYORLAR

Bursa’da düğün ve sünnet otomobillerinden bahşiş almaya çalışan çocukların, canlarını hiçe sayması vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Arabaların arasında süslü otomobillerin önüne geçen çocuklar, bahşiş alana kadar ise sürücüleri ve düğün sahiplerini çileden çıkartıyor.

EL KOL HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Üstü açık bir otomobili gelin arabası yapan damat şehir turu atarken, çocukların bahşiş almaya çalışmasına sinirlendi. Otomobili bırakmak istemeyen çocuğu korkutmak isteyen damat, ilk seferinde başarılı olamadı. Daha sonra ayağa kalkan damat, vurur gibi yaptığı çocuğu korkutmayı başardı. Bahşiş alamayan çocuk daha sonra gözden kayboldu.

Damat düğününe birkaç saat kala trafik kazasında hayatını kaybetti İrlanda’da 20 yaşındaki damat Myles ‘Miley’ Harty, düğüne saatler kala trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Düğün yemeğinden zehirlenen onlarca kişi hastanelik oldu Düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyerek zehirlenen yaklaşık 40 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

90 yaşındaki kadının öldüğünü evden su aktığını gören kiracısı fark etti Adana’da 90 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetti. Yaşlı kadının evinden suların akmasıyla komşuları evine gittiler. Evine giden komşuları yaşlı kadının öldüğünü fark etti.