Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyon'un Şuhut ilçesinde dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M.’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi.

Öğle saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç tablo ile karşılaştı.

Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.’nin (45) cesetleri ile karşılaştı.

Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.’nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi.

Afyonkrahisar Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan Hanife M. oğlu Egemen M. ve baba Mehmet M.’nin cenazesi Dadak köyüne getirilerek cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında anne ve oğlu yan yana defnedilirken, baba ise köy mezarlığındaki başka bir mezara defnedildi.

BABANIN CİNNET GETİRDİĞİ İDDİASI

Eşini ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin edilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hem annesiz hem babasız kalan aile fertlerinden 13 yaşındaki E.M. ve 14 yaşındaki B.M. isimli iki kardeş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşini ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra, intihar etti.

Oğluyla tartışan anne hayatını kaybetti İzmir’in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken, geçirdiği sinir krizi sonrası cama yumruk atarak yaralanan kadının oğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.