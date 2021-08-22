Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da fıstık tarlasında ailesiyle ürün toplamaya giden 8 yaşındaki küçük çocuk, nedeni bilinmeyen bir biçimde ateşlenen silahın kalbine isabet etmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti.

FISTIK TOPLARKEN KALBİNDNE VURULDU

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahallesinde yaşandı. Bahçede fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım, henüz nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHIN KİM TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ BİLİNMİYOR

Bölgeye giden jandarma ekiplerinin olayın nasıl yaşandığını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oruçlu olduğunu söyleyip tartışmak istemedi, kalbinden vurulup katledildi 5 kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Oruçlu olduğunu söyleyip tartışmak istemeyen şahsı önce sopalarla dövüp sonra kalbinden bıçakladılar.