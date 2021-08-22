Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi'de 6 katlı binanın en üst katında bulunan daire, ev sahibinin oğlu tarafından içeride kiracı varken ateşe verildi. Kapıyı da kilitleyen şahıs evi tutuşturduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın nedeniyle alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada daire içerisinde olduğu öğrenilen bir kişi de kilitli kaldığı evin kapısını kırarak kendisini son anda dışarıya attı.

Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

İsminin Hakan olduğu öğrenilen şahıs evi ateşe verip olay sonrası oradan kaçarak uzaklaşırken, polis evi yakarak kaçan şahsı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Yangın nedeniyle can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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