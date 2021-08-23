Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye’de bu yılın ilk 8 ayında yakalanan Afgan göçmen sayısı 36 bin 985’e ulaştı. Söz konusu göçmenlerin büyük çoğunluğu sınır dışı edilirken, 7 bin 500’ünün geri gönderme merkezindeki işlemleri sürüyor. Ancak söz konusu göçmenler, Taliban’ın kontrolü ele aldığı Afganistan’ın başkenti Kâbil’deki uluslararası Hamid Karzai Havalimanındaki karışıklık nedeniyle geri gönderilemiyor. Van’ın İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, ilk olarak Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getiriliyor. Burada, yüz tarama sistemi ve parmak izleriyle kontrol ediliyor, biyometrik fotoğrafları çekiliyor. Covid-19 testinin yanı sıra gerekli tüm tıbbı müdahale yapılıyor. Suça karışıp karışmadıkları da burada tespit ediliyor.

BURAYA 2 AYDA GELDİK

Ön kabulün ardından göçmenler, yine Van’da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne sevk ediliyor. Burada yeme-içme, barınma desteği sağlanıyor. Psiko-sosyal destek veriliyor. Çocuklar için oyun alanları oluşturulan yerlerde Türk personel Afgan çocuklarla yakından ilgileniyor. Ayrıca Merkez’de, gençlerin spor salonu ve el sanatları atölyesi de bulunuyor. Gerekli kontrollerden geçirilen düzensiz göçmenler, tüm süreçlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde araçlarla İstanbul’a, oradan da uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderiliyor.

Öte yandan, Van Geri Kabul Merkezi’nde bulunan göçmenler, Afganistan’dan İran’a, İran’dan da Türkiye’ye içler acısı geliş hikâyelerini anlattı. Eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye’ye göç eden ve güvenlik güçlerince yakalanan Benevşe Mirzai “Ormanlardan, dağlık alanlardan geçerek 2 ayda Türkiye’ye geldik. Can güvenliğimiz tehlikede olduğu için Afganistan’dan kaçtık. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması ve güvenli olması nedeniyle buraya geldik. Avrupa’ya gitme gibi bir niyetimiz yok. İran’dan geçiş çok zordu. Yolda hırsızlarla karşılaştık, paramızı çaldılar” dedi.

1.000 DOLARIMIZI ALDILAR

Afganistan’dan kaçan bir başka göçmen aile ise, “Afganistan’dan kalmak için kaçakçılarla anlaştık. Bin dolar istediler. Önce Pakistan’a sonra İran’a ardından Türkiye’ye. Bir aydır yoldayız. Hem fakirlik hem de Taliban nedeniyle kaçtık. İş de yok, mecbur kaldık. Bir oğlumuzu öldürdüler. Kızlarımızı alacaklardı, almasınlar diye korktuk kaçtık. Türkiye’de kalmak istiyorduk. Önce Pakistan’a gittik ama bizi kabul etmediler” diye konuştu.

Mehmetçik göçmen baskısına karşı 7/24 esaslı teyakkuzda İran’a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.