Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Suat Salgın ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi memuru Zehra Taşbilek ile sözlendi.

ÇİFTİN SÖZ YÜZÜKLERİNİ KAYMAKAM TAKTI

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın, baba Ali Taşbilek’ten bizzat kız istediği Cunda Uygulama Oteli VİP salonunda gerçekleşen törende, çiftin söz yüzüklerini yine Kaymakam Görgülüarslan taktı.

ÇİFTİN MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ve Kaymakam Görgülüarslan’ın eşi Nihal Görgülüarslan’ın da hazır bulunduğu törende; her iki ailenin büyükleri de çifti yalnız bırakmadı. Neşeli tören sonunda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin Suat ve Zehra’nın mutlulukları ise adeta gözlerinden okunuyordu.

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