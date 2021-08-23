Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi, dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz gelinlik giydi. Kent merkezinde ara ara devam eden sağanak yağış zirvede doluya dönüştü. Saniyeler içerisinde şiddetini artıran dolu, zirveyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlari Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan ve '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında Ejder Tepesine tırmanan Erdek Cennet'in kamerasıyla kaydedildi.

Dolu ve sağanak etkili oldu, dağlar beyaza büründü Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü, dağlar beyaza büründü.