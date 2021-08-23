Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Ağustos'ta Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken hem enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına hem de kayıp ihbarı yapılan 15 kişinin aranmasına devam ediliyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden olan Sinop'un Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi. Köyde yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Köydeki selzedelerin çektiği görüntülerde köyün sular altında kalması ve suların bir konteyneri sürüklediği anlar yer alıyor.

"KURTULMA ŞANSIMIZ SIFIR"

Bir selzedenin, sel sularının evinin etrafını sardığı anda çektiği görüntülerde "kurtulma şansımız sıfır" dediği duyuluyor.

Ayancık ilçesinde bir benzin istasyonunda çekilen görüntüde de sel sularının boruları ve konteyneri sürüklediği görülüyor. Başka bir görüntüde ise sel sularının araçları sürüklediği anlar yer alıyor.​​​​​​​

Jandarma ekipleri sahada! Selin vurduğu Susuz’da yaraları sarıyorlar Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde yaşanan selin ardından birçok ev zarar görmüştü. Zarar görenlerin yarasını ise jandarma ekipleri sarıyor.

Selde yıkılan fabrikanın görüntüleri ortaya çıktı Sinop’ta 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketine yeni görüntüler ortaya çıktı.