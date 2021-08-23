Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vadi Doğa Sporları Kulüp üyeleri, bu yıl ikinci kez Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar, tırmanış sırasında Süphan Dağı’nın zirvesinde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle karşılaştı.

KAR KÜTLELERİ HIZLA ERİYOR

Geçtiğimiz yıl dağın zirvesinde görünen kar kütlelerinin hızla eridiğini gözlemleyen dağcılar, aynı zamanda dağın yamacında yetişen bitkilerin de tamamen yok olduğunu gördü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, bu yıl ilk tırmanışı şubat ayında gerçekleştirdiklerini anımsattı.

“TIRMANIŞIMIZDAKİ ASIL AMAÇ VAN GÖLÜ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEKTİ”

Kış programının ardından yaz tırmanış etkinliklerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Demez, “Bu yıl ikinci kez 3’ü kadın 14 kişilik bir grupla zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Kulüp olarak hem zirve tırmanışını gerçekleştirmek hem dağcı sporcular yetiştirmek hem insanları doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Tırmanışımızdaki asıl amaç ise Van Gölü kirliliğine dikkat çekmekti” dedi.

“ZİRVEDE ÇOK AZ KAR KÜTLESİ DIŞINDA HİÇ KAR KALMAMIŞ”

Süphan Dağı buzullarını hızla eridiğine şahit olduklarını dile getiren Demez, “Süphan Dağı’nın boğaz bölgesi dediğimiz alanda her zaman kar kütlesi görmek mümkündü. Diğer taraftan bu bölgesinde rengârenk çiçeklere rastlanırdı. Ancak bu bölgede son tırmanışımızda kar göremedik ve çiçeklerden eser yoktu. Zirvede irili ufaklı birçok gölün kuruduğunu da gördük. Zirvede çok az kar kütlesi dışında maalesef hiç kar kalmamıştı. Bu da kuraklığın son zirvesini yaşadığını gösteriyordu. Doğanın dengesini bozan biz insanlarız. İnsan olmadan doğa yaşar, ancak doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur” diye konuştu.

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Küresel ısınma, hac ve umre ibadetleri için risk oluşturabilir Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda yaz aylarına denk gelen hac ve umre dönemlerinde hacıların sıcaklık stresi riskine maruz kalabileceği tespit edildi.