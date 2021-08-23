Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda yangın Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet eden alevler havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.