Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9’uncu kez orman yangını çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile 400 adet saman küle döndü Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile samanlık yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlık yangında küle döndü.

Çanakkale’de orman yangını: 'Sıkıntılı bir durumumuz yok' Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bir traktörün römorköründen çıktığı ifade edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.