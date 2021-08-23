Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu yüzünden özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.

Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi ​Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü.

Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Toz bulutu, şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte aksamalara neden oldu.