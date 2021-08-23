Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale ise devam ediyor.

Kazdağları’nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor Balıkesir’de Kazdağları eteklerinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kazdağları’ndaki yangına 29 helikopter 4 uçakla müdahale sürüyor Kazdağları’nda başlayan yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz, 140 personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahaleyi sürdürüyor.