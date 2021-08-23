Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik, TEM Otoyolu’nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sırasında, seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mehmetçik göçmen baskısına karşı 7/24 esaslı teyakkuzda İran’a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.

Ankara'da 35 göçmen yakalandı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 35 göçmen yakalandı.