İlçeye bağlı Kurteres Mahallesi'nde tır, caddede seyir halinde ilerlerken tırın üzerinde bulunan beton trafo sokak üzerinde bulunan elektrik telini kopardı. Elektrik teli park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik direğinin düştüğü otomobilde hafif maddi hasar meydana geldi.
Trafoyu söküp bakır kablo çaldı Hatay’ın Hassa ilçesinde elektrik trafosunu söküp 46 metre bakır kablo çalan şahıs yakalandı.
Trafo bomba gibi patlattı Denizli’nin Acıpayam ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü.