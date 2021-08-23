Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir çay ocağına kurşun yağdırıldı.

Çay ocağında bulunan Ö.A. ile müşteri olan S.D. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.A. ve S.D.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobil ile kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise açılan ateşte şans eseri kaldırımdan geçen 3 yayanın ve motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu görüldü.

Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çay ocağında bulunan bir otopark görevlisi bacağından yaralanırken silahlı şahıslar geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı.

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