Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acıpayam ilçesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Çetin Güven (55), idaresindeki benzin ve mazot yüklü tanker ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güven yönetimindeki tanker, önce orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters yönde yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker bariyerleri aşarak şarampole düştü. Alev topuna dönen tankeri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Tankerden yükselen alevlerin çalıları tutuşturması dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Sürücü Çetin Güven'in araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olası bir faciayı önlemek amacıyla tankerde bulunan yakıtın boşaltılmasıyla Güven'in cansız bedeni çıkarıldı ve Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da oksijen gazı yüklü tanker devrildi Çorum'da, seyir halindeki mermer yüklü tıra çarpan oksijen gazı yüklü tankerde sürücü sıkıştı. Yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü araçtan kurtardı.

Boğaz'da faciaya ramak kaldı: Petrol tankeri 300 metre kala durduruldu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere, kıyıya 300 metre kala müdahale edildiği bilgisi verildi.