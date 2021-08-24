Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te "Anneanneme gidiyorum" diyerek 3 gün önce evden ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan bir daha haber alınamamıştı. Endişelenen ailenin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba'nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

Dört gündür kayıptı! Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı Balıkesir’de 18 Ağustos günü evinden sadece kimliğini alarak kayıplara karışan 17 yaşındaki H.T.C.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedini sulama kanalına su vermek için barajın kapaklarını açmak için gelen görevli buldu.

Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu Eskişehir'de 9 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.