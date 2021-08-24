Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Enjoy I'm vaccined' videosu üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldi.

Gökbakar, Instagram hesabından Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca’nın hesaplarını etiketleyerek aşı konusunda bir paylaşımda bulunmuş ve turizm sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirildiğini ancak öğretmen ve okul personellerine neden bu zorunluluğun getirilmediğini merak ettiğini dile getirmişti. "Turizmde herkesi aşılayıp, eğitimde aşılamamak? Ayrıca çocuğunu okula yollayan veliler de aşılanmalı değil mi? Nezaketle soruyor, mantıklı bir cevap rica ediyorum" ifadelerini kullanan Gökbakar'a cevap Bakan Koca'dan geldi.

"AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ TURİSTLER KADAR ÖZENİ HAK ETMİYOR MU?"

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda aklındaki soruları yönelten şu ifadeleri kullanmıştı: Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi. Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım."

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