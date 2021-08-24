Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde bisikletiyle börekçinin önüne gelen hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra cam pervazlarını kırarak içeriye girdi. Hırsız kasaya gelerek içerisindeki paralar ile cep telefonunu aldı.

LİMONATA İLE KEYİF YAPTI

Dükkanın içerisinde dolaşmaya başlayan hırsız bu seferde limonata makinesini görünce kendisine bir bardak limonata doldurarak keyif yapmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen ve o arada limonatasını içen hırsız bardağını da bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“PİŞKİN BİR ŞEKİLDE LİMONATASINI ALIP İÇİYOR”

Hırsızlık olayının nasıl yaşandığını anlatan Yunus Oğuz, “Olay sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla hırsız bisiklet ile geliyor ve cama yaklaşıyor. Tornavida ile camı bir süre zorlayarak içeriye giriyor. Rahat bir şekilde içeriye giren hırsız kasaya gelerek içerisinden telefon ve bir miktarda para alıyor. Ondan sonra ise pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor. Bir süre keyif yaptıktan sonraysa bardağı bırakıp kayıplara karışıyor. Artık nasıl bir devre geldiysek hırsızın rahatlığı insanı şok ediyor” diyerek yetkililerden bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.

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