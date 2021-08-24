Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da vatandaşlar evlerinde kendi salçalarını yapmaya başladı.

Vatandaşlar, artık salça yapmak için domateslerini kevgirden geçirip, saatlerce kazanda kaynatmaktan kurtuldu.

EV EV GEZİP SALÇA ÇIKARTIYOR

Bu zahmetli işi ortadan kaldırmak isteyen bir girişimci, salça makinesi alıp, vatandaşları çileden kurtardı.

Kendine bir salça makinesi alan Şahin Aydoğdu, ev ev gezip, vatandaşın ayağına gidip domatesleri makineden geçiriyor.

Bu hizmetten memnun olan vatandaşlar, girişimci vatandaşa hayır dua ediyor.

UZUN SÜREN İŞLEM 30 DAKİKALARA İNDİ

Gelen talep üzerine bu işe başladığını ifade eden Şahin Aydoğdu, "5 yıldır salça mevsimi açılınca makinemle Bursa'nın her yerine hizmet götürüyorum. Salça yapacak vatandaşlar domatesin posasını ayırmak için kevgirden geçiriyordu. Bu işlem oldukça zahmetli ve çok zaman alıyor. Ben makinemle bu işlemi 30 dakikada yapıyorum. Domatesin kilosunu 40 kuruştan çekiyorum. Bu hizmetten herkes memnun. Apartmanlara gidip dairelerde çekim yapıyorum" dedi.

Hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden domatesleri saatlerce kevgirden geçirirdik. Bu hizmet sayesinde kısa sürede domatesin posasını ayırıyoruz. Hizmet ayağımıza geliyor" şeklinde konuştular.