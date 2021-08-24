Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tufanbeyli'de öğretmen olan 44 yaşındaki anne Hatice Moğol, kızları Melike ve Zeynep ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol’u da alarak Kayseri’ye gezmeye gitti.

Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli’ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile önce Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feci kazada Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Melike Moğol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine, Timur Moğol Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesine, Zeynep Moğol ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer araçta bulunan 3 yaralının durumunun hafif olduğu Tufanbeyli Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Anne Hatice Moğol’un durumunun ağır olduğu hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Timur ve Zeynep Moğol’un durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Melike Moğol ise bugün Tufanbeyli’nin Yamanlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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