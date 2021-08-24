Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Zekiye Artut, evinde 15 yıldır kaplumbağa besliyen Artut, 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

“KIYAMADIM EVE ALDIM”

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.

“ONLARA ÖLENE KADAR BAKACAĞIM”

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu.

“ANNEM TAM BİR KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ OLDU"

Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.

Cesur kaplumbağa aslanları kovdu Güney Afrika’da Büyük Kruger Parkı’nda bir su kaplumbağası, gölette kimin kral olduğunu herkese gösterdi.

Hayvanlara zarar verenlere kızdı, kaplumbağa ev yaptı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tarlalara giren kaplumbağaları ters çevirerek ölüme terk edenlere kızan Bekir Baykara, bu duruma tepki çekmek için kaplumbağaya benzeyen ev yaptı. Bekir Baykara’nın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kızı Rahşan Baykara kendisine miras kalan kaplumbağa eve hem gözü gibi bakıyor hem de babasını anısını yaşatıyor.

Maviye boyanan kara kaplumbağasıyla ilgili soruşturma Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kara kaplumbağasının yağlı boya ile boyanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.