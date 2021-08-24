Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentinden Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gelen Hachüseyin Ailesi'nin 14 yaşındaki kızı Reyhan HacHüseyin'den 22 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kızın bulunması için polis ekipleri, geniş çaplı araştırma yürütüyor.

7 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE SIĞINMIŞLAR

Baba Cemal Hachüseyin, yaşadıkları evin bombalanması üzerine 7 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını, kızının ortaokula gittiğini ve telafi eğitimine devam ettiğini belirtti.

Kızının 2 Ağustos'ta telafi eğitimi için evden ayrıldığını, eve dönmeyince aramaya başladıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını bildiren Hachüseyin, "Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Gidebileceği yerleri araştırmamıza rağmen bulamadık. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. İnşallah kızım sağ salim bulunur" diye konuştu.

Reyhan'ın 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Hachüseyin de ablasının bulunmasını istediklerini, her gün ağladıklarını söyledi.

3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Elif bulundu İstanbul Pendik'te ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.