Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te ehliyet almak için eğitimde olan 18 yaşındaki Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

ARKADAN ÇARPTI

Kaza, öğle saatlerinde D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Y.U., idaresindeki 78 AAZ 196 plakalı otomobil, direksiyon eğitimi alan Rüya Nur Ç, idaresindeki sürücü kursuna ait 78 AAF 656 plakalı otomobile arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobilde Rüya Nur Ç., diğer sürücü adayı Nursena O. ve direksiyon eğitmeni Erdal A., İle diğer otomobilde bulunan Kübra M. ve Recep M. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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