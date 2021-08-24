Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yalçın Ağıç’ın kullandığı kamyonet, ilçe merkezine yakın karayolunda şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ağıç ile birlikte anne ve babası Gülay-Refik Ağıç çifti ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Gülay Ağıç ve baba Refik Ağıç hayatlarına kaybetti. Sürücü Yalçın Ağıç ise yaşam savaşı veriyor.

ARI KOVANLARINI KONTROL ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kahreden kazada hayatlarını kaybeden Ağıç çiftinin, Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Köylüce köyünde ikamet ettikleri, gezgin arıcılık mesleği yaptıkları ve Uzunköprü’de bulunan arı kovanlarını kontrol etmek için ilçeye seyir halinde oldukları öne sürüldü.

Sürücü adayı kaza yaptı! 5 kişi yaralandı Karabük’te direksiyon eğitimi alan Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza: 3 araç birbirine girdi ​Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü, tır ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan tır sürücüsünü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarttı.