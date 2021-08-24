Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Nejdet Çelik (54) yönetimindeki 16 KOH 59 plakalı cip, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinden İnegöl-Alanyurt yolu üzerine çıkış yapmakta olan Yıldırım Demirel (41) idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halk otobüsündeki yolcular yara almazken, ağır hasar alan cip çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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