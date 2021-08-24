Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirilmesinin ardından çakar kullanması yasak olan araçlara yönelik denetimler yapılmaya devam ediyor.

ÇAKARLI ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Anadolu Yakası D100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde ve kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetlemede çakar kullanan sivil araç olmadığı görülürken, emniyet kemerini takmayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Adem Büyük'ün 'çakarlı' eşine ceza Sosyal medyada yayılan görüntülerde yasak olduğu halde çakarlı araç kullanarak tepkileri toplayan, ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük ve araç sahibine ceza geldi.

Çakarlı magandaya yeni dava Hadımköy’de çakarlı araçla yolunu kestiği Dadaş Aras’ı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Aras’ın 30 bin lirasını çaldığı iddia edilen Uysal’ın ‘silahlı yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.