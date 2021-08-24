Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyü Şahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aytaş'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER BİR ANDA EVİ SARDI

Yangını gören köylüler müdahale etmek istese de alevler bir anda evi sararken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar da çalışmaları tedirgin gözlerle izledi. Yangın kontrol altına alınırken, yanan evde soğutma çalışması yapıldı. İki katlı ev küle dönerken, evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Ahşap evde yangın çıktı, vatandaş müdahale etti Muğla’nın Menteşe ilçesinde ahşap evde çıkan yangına vatandaş yardım etti.

Koronavirüsten korunmak için ahşap ev inşa ettiler Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için bahçelerindeki ağaca bitişik ahşap ev inşa ettiler. Yerden 5 metre yükseklikte olan ve merdivenle ulaşılabilen ağaç kondu görenleri şaşırtıyor.