Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da ölen yakınları için başka bir ilçeye taziyeye giden 3 kişi, dönüş yolunda araçlarının kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmasıyla birlikte feci şekilde öldü.

TORUNLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜLER

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Mansurlu yolu Tilkideresi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Atalay (68) idaresindeki 01 R 1556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen CANKUR, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Atalay, Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay (13) olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TAZİYEYE GİTMİŞLERDİ

Kazada uçurumdan aşağı yuvarlanan ve paramparça olan otomobilde sıkışan cenazeler CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Atalay ailesinin torunları ile Tilkideresi'nde bir aile dostlarının taziyesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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