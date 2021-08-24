Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki otomobil ile K.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan K.S. ve oğlu B.S. yola savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet hurdaya dönerken, baba ve oğlu ağır yaralandı.

BABA VE OĞULUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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