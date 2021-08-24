Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine ilerleyen Erdal Aksoy idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında refüje çıkarak aydınlatma lambasına çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Gülü Aksoy, Taylan Alevli ve Ali Ozan Aksoy yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜĞÜNDEN ÇIKIP EVE GİDİYORLARDI

Öte yandan, otomobilde bulunan ailenin katılmış oldukları bir düğün töreninden yeni çıktıkları ve evlerine gittikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 ölü 6 yaralı var Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.