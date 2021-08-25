Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal'da kötü kokuların gelmesi üzerine ekiplere haber verilmesi üzerine daireye giren polisler, anne ve kızı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olaya ilişkin şüpheli sıfatıyla cinayete uğrayan annenin oğlu gözaltına alındı.

EVİN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu A.Ö. gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Ekipler A.Ö.'nün otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken olay yerine gelen cenaze nakil aracı ile anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER"

Bir mahalle sakini ise yaptığı açıklamada, "2 saat önce polisler ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Daireye girdiklerinde 2 kadının öldürülmüş olduğunu öğrendik. Anne ve kız öldürülmüş. 2 gün önce olmuş galiba kimin yaptığını bilmiyoruz. Polisle inceleme yapıyorlar” dedi.

Anne ve kız evinde ölü bulundu Antalya’nın Kepez ilçesinde yakınlarının haber alamadığı anne ve kızının evlerinin farklı odalarında cansız bedenleri bulundu.

Şüpheli olay! Anne ve kızı evinde ölü bulundu Annesinden ve kız akrdeşinden haber alamayan kadının polislere haber vermesi üzerine eve giren ekipler, yaşlı kadın ve kızını ölü olarak buldu.