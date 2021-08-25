Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Daireden gelen kokular üzerine apartman sakinleri polislere haber verince, güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmişti.

EVİ SATMASI İÇİN ANNESİNE BASKI YAPIYORDU

Ahmet Özcan'ın borçları olduğu ve bu nedenle evi satması için annesine baskı yaptığı öğrenildi.

Özcan'ın daha önce de annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Özcan'ın, evin satılmasını istemesi nedeniyle cinayetleri işlediği üzerinde duruluyor.

SUÇU KARDEŞİNE YIKMAK İÇİN CİNAYET MAHALİNE DÖNMÜŞ

Özcan’ın cinayetleri işledikten iki gün sonra olay mahaline döndüğü ve olayda kullandığı bıçağı kız kardeşinin eline tutuşturduğu ve kız kardeşinin önce annesini sonra kendisini öldürdüğü süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi almak üzere polis merkezine götürmüş, burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etmişti.

UFO GÖREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BASINDA YER ALMIŞ

Öte yandan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.

Koku gerçeği açığa çıkardı... Anne ve kızın korkunç sonu! Kartal'da yaşayan anne ve kız, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.