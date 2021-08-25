Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkesi İngiltere’de hayatını kaybeden İngiliz turist Charles George Courtney'nin vasiyeti üzerine mirasının bir bölümü Kuşadası'nda kaldığı otel personeline bırakıldı.

Mirastan en büyük payı alan otel çalışanlarından bellboy Taşkın Daşdan, insanlarla tanışmasına vesile olan işini çok sevdiğini ve sağlığı müsaade ettiği ölçüde çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.

BELBOY DÜRÜSTLÜĞÜ İLE İNGİLİZ TURİSTİ HAYRAN BIRAKTI

1990 yılında hizmete başlayan Korumar Otel’de bellboy olarak çalışmaya başlayan Taşkın Daştan, otelin ilk misafirlerinden olan İngiliz Charles George Courtney’in valizini taşıyıp kendisi ile tanıştı. Taşkın Daştan’ı çok seven İngiliz uyruklu Charles George Courtney, önce valizini emanet ettiği Daştan’a sonra parasını emanet ederek ihtiyacı olduğunda parasını Daştan'dan aldı.

VASİYETİ GÖREN YAKINLARI İNANMADI

Bellboyun bu dürüstlüğü karşısında havaalanına da Taşkın Daştan ile gidip gelmeye başlayan İngiliz turist, yıllarca tatilini Kuşadası'ndaki bu otelde yaptı. Hastalandıktan sonra yatağa düşen Charles George Courtney vefat edince, yakınları ilginç bir vasiyet ile karşılaştı. Charles George Courtney mirasının önemli bir kısmını başta bellboy Taşkın Daştan olmak üzere otel personelinden bazı kişilere bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyet üzerine İngiliz turistin bıraktığı miras Türkiye’ye gönderilerek vasiyette adı geçen otel personeline taksim edildi.

“ÇOCUKLARIMIN EĞİTİMİNDE DE ÇOK YARDIMCI OLDU”

Otele gelen herkesi bir turistten ziyade evlerine gelmiş bir misafir gibi gördüklerini belirten Taşkın Daştan, “Biz herkese aynı şekilde davranıyoruz. Ancak Charles George Courtney, bizleri çok sevmiş. Tanıştıktan sonra otele geldiğinde paralarını bile bana emanet eder ihtiyaç olduğunda benden isterdi. Ben kuruşuna zarar getirmezdim. İstemese de hesap tutar kendisine verirdim. O da bizi kendi ailesinden biriymiş gibi görürdü. Hatta çocuklarımın eğitimine sürekli katkı sağlardı. Hastalanınca gelmez oldu ancak yine de görüşüyorduk. Bir gün İngiltere’den bizi aradıklarını öğrendik. Meğerse Charles George Courtney mirasından bize de pay bırakmış. Duygulandık tabi. Kendisi otelimizin 401 numaralı odasında kalırdı. O odamıza da Charlie’nin adını verdik” diyerek bir zamanlar ihtiyaçtan dolayı sürdürdüğü işine şimdilerde ise çok sevdiği için devam ettiğini söyledi.

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