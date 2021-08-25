Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dede, babaanne ve 12 yaşındaki torunları hayatlarını kaybetmişlerdi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Dün akşam saatlerinde Mansurlu yolu Tilki Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet Ali Atalay idaresindeki 01 R 1556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali, eşi Eşe (68), 12 yaşındaki torunları İbrahim Atalay olay yerinde hayatını kaybetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Dede, babaanne ve torunun cenazeleri Kozan Devlet Hastanesi'nden alınarak İmamoğlu ilçesindeki Koyunevi Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle mezarlığında öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dede, babaanne ve torunun naaşları göz yaşları içerisinde yan yana toprağa verildi. Atalay ailesinin yakınları ayakta güçlükle durabildi.

TAZİYEYE GİTMİŞLERDİ

Kazada hayatını kaybeden Atalay çiftinin torunlarını da yanına alarak yayladan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği dönüş yolunda olayın meydana geldiği öğrenildi.

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