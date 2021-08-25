Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme ilçesi Alaçatı'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada, bir kadının darp edildiğini gören ve müdahale eden Alpay Kalyon (33) eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, dün Çeşme Adliyesine sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Cinayet zanlısı vale ve yanında kavga eden zanlı tutuklandı

Aralarında cinayet zanlısı vale Faruk B.'nin de bulunduğu 3 kişi ise sorgularının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. İşletme çalışanlarından H.N. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Faruk B. ve Maşallah T. mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Faruk B., kasten öldürme, kasten yaralama suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, kasten yaralama suçlamasıyla ile mahkemeye sevk edilen Maşallah T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.